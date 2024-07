ADAC ruft auf zum Auto-Check

Der ADAC Südbayern prüft an zwei Tagen kostenlos Fahrzeuge. Der Check soll ein Beitrag zur Verkehrssicherheit sein.

Auf dem Prüfstand des ADAC kommen oftmals teils gravierende Mängel zum Vorschein: Dazu gehören vor allem verschmierte Bremsbeläge, hängende Bremskolben oder angerostete Bremsschreiben. Ebenso sind defekte Stoßdämpfer oder Federbeine weit häufiger Ursache für einen Unfall als vielfach angenommen, da dadurch die Reifen auf unebener, welliger Fahrbahn kurzzeitig den Bodenkontakt verlieren. Die Folge: Der Wagen bricht beim Bremsen oder Kurvenfahren aus und wird instabil. „Deshalb sind regelmäßige Fahrzeugchecks das A und O“, sagt Thomas Schwarz, Leiter des Mobilen Prüfdienstes des ADAC Südbayern.

Kostenloser Auto-Check in Schwabmünchen

Auf Nummer sicher unterwegs: Egal, ob ADAC Mitglied oder nicht – der Mobile Prüfdienst des ADAC Südbayern bietet allen Autofahrern die Möglichkeit, wichtige Funktionen ihres Fahrzeugs kostenlos untersuchen zu lassen. „Unser Truck mit modernster Prüftechnik tourt durch ganz Südbayern und gilt als unabhängige und kompetente Anlaufstelle, mit der wir einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten“, betont Schwarz. Ausgestattet ist der Container mit einem Bremsen- und einem Stoßdämpferprüfstand sowie einer vollwertigen Scherenhebebühne. Dadurch kann der ADAC Techniker an Ort und Stelle Bremsen, Stoßdämpfer, Reifen auf Beschädigungen und den Unterboden auf Mängel kontrollieren. Nach den Messungen erhält der Autofahrer ein Protokoll, das den Zustand der getesteten Funktionen bescheinigt. „Das frühzeitige Aufdecken von Mängeln vermindert Pannenrisiken“, so Schwarz.

Der Mobile ADAC Prüfdienst macht Station am Montag, 15. Juli und Dienstag, 16. Juli, jeweils von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Geprüft wird am Eislaufplatz in der Jahnstraße. Die Prüfzeit pro Auto beträgt acht Minuten. (AZ)