Ärger um gefällte Bäume vor Schwabmünchner Kirche geht weiter

Plus Dass Bäume vor der Schwabmünchner Christuskirche gefällt werden mussten, sorgte für Unverständnis. Der Kirchenvorstand nennt nun Gründe.

Die evangelische Christuskirche an der Holzheystraße in Schwabmünchen wurde frisch saniert. Als Nächstes folgen die Außenanlagen – im Zuge der Neugestaltung wurden vergangenes Jahr Bäume gefällt. Das stieß jüngst auf Kritik, auf die der Kirchenvorstand jetzt reagiert.