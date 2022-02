Schwabmünchen

06:00 Uhr

Ärger um Müll in Schwabmünchen: Gelbe Säcke werden wieder nicht abgeholt

In Schwabmünchen gibt es wieder Ärger um die Abholung der Gelben Säcke.

Plus Der Ärger um die Gelben Säcke nimmt kein Ende. In einigen Straßen von Schwabmünchen sind die Beutel erneut liegen geblieben. Was die zuständige Firma dazu sagt.

Von Felicitas Lachmayr

Der Ärger um die Gelben Säcke nimmt kein Ende: Erneut sind die Beutel tagelang liegen geblieben. Betroffen waren mehrere Straßen in Schwabmünchen. Anwohner Bernd Aumiller kann darüber nur noch den Kopf schütteln. "Ich habe für vieles Verständnis und mir ist klar, dass wegen Corona immer wieder Fahrer ausfallen", sagt er. Trotzdem müsse die Abholung so organisiert werden, dass es nicht ständig zu Verspätungen kommt. Die zuständige Firma hat eine Erklärung dafür.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen