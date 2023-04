Aktuell gibt es Störungen bei O2-Netz in Schwabmünchen

Im Schwabmünchner Stadtgebiet gibt es aktuell eine Netzstörung bei O2. So lange können die Störungen laut Unternehmen andauern.

Mehrere Anwohner meldeten, dass sie teils schon seit Mittwoch ohne Netz sind. Der Betreiber Telefónica bedauere das und spricht von Wartungsarbeiten bis einschließlich Freitag. "Aufgrund von Modernisierungsarbeiten an einem unserer Mobilfunkstandorte in Schwabmünchen kommt es leider zu vorübergehenden Einschränkungen in der GSM/2G- und LTE/4G-Mobilfunkversorgung vor Ort", so eine Sprecherin.

Störung bei O2 in Schwabmünchen: Grund ist eine Hardware-Erweiterung

Die bestehende Hardware vor Ort werde mit neuer, moderner Mobilfunktechnik erweitert. Die erforderlichen Maßnahmen sollen laut aktueller Planung am Freitag abgeschlossen werden. "Nach Abschluss der Arbeiten können wir unseren Kundinnen und Kunden künftig ein noch leistungsstärkeres Mobilfunknetz bieten." (jkor)