Alpha-Kurs: Auf der Suche nach Antworten für das Leben

Die Stadtpfarrkirche Schwabmünchen veranstaltet wieder einen "Alpha-Kurs" für Menschen auf der Suche nach dem Sinn im Leben. Was die Inhalte sind.

Das große Plakat an der Stadtpfarrkirche stellt die Frage „Macht Glaube glücklich?“ und wirbt so für die nun zehnte Auflage von Alpha, dem „Kurs für Sinnsucher“. Der Alpha-Kurs ist eine Auseinandersetzung mit den Grundlagen des christlichen Glaubens. Er wurde in den 1970er-Jahren in einer anglikanischen Kirche nahe London entwickelt, seit Beginn des Jahrtausends fasste die Bewegung auch in Deutschland Fuß. Mittlerweile wird die Gesprächsform, die immer in den drei Schritten „Ankommen-Impuls-Gesprächsgruppe“ kostenfrei angeboten wird, weltweit praktiziert.

An zehn Abenden werden Fragen wie „Hat das Leben mehr zu bieten?“, „Warum und wie bete ich?“, „Wie führt uns Gott?“, oder „Was kann mir Gewissheit im Glauben geben?“ behandelt. Dies findet jedoch nicht als Kurs im Sinne eines Unterrichts statt, sondern durch kleine Gesprächsgruppen nach einem gemeinsamen Essen und einem sogenannten Impuls. Jeder Teilnehmer kann sich einbringen, seine Meinung sagen. Dies soll die Möglichkeit eröffnen, andere Perspektiven in einer offenen und ehrlichen Umgebung zu erleben. Betreut werden die einzelnen Abschnitte durch Mitglieder des Organisationsteams, das aus theologischen Laien besteht.

Persönlicher Kontakt durch nichts zu ersetzen

Markus Betzel, Claudia Scheinost und Birgit Weigand, alles ehemalige Teilnehmer des Kurses, bilden einen Teil des Organisationsteams, das im Januar zum Alpha-Kurs einlädt, der wieder in Präsenz stattfinden kann. „Wir haben den Kurs während der Pandemie online durchgeführt. Es ging, aber die Intensität ohne die persönlichen Begegnungen fehlte einfach“, sagte Stadtpfarrer Christoph Leutgäb während einer Arbeitssitzung des Teams. Dies bestätigten auch die drei Teammitglieder: Die Gespräche seien der zentrale Punkt; egal ob es um den Glauben gehe oder die Erweiterung der Sichtbreite, der persönliche Kontakt sei durch nicht zu ersetzen, unterstrichen die Organisatoren.

„An vielen Orten wird über den Sinn des Lebens gesprochen, das ist auch gut so. Der Alphakurs stellt durch seine offene Art ein weiteres Angebot für Antworten dar. Dies ist keine Fortbildung, die Teilnehmer machen sich einfach auf den Weg, die für sich richtigen Schlüsse zu ziehen“, beschreibt Leutgäb das zentrale Ziel des Kurses. Birgit Weigand untermauert die Aussage des Pfarrers: „Jede Frage, jeder Gedanke ist erlaubt und stellt eine Bereicherung in den Gesprächsgruppen dar“, sagte sie. Die Begegnungen seien somit für alle Interessierten geeignet.

Es gibt vier Schnuppertermine in Schwabmünchen

Das Organisationsteam bietet zum Jahresbeginn unter dem Thema „Hat das Leben mehr zu bieten?“ gleich vier Gelegenheiten als Schnuppertermine an. Dies sind Dienstag, der 24. Januar 2023 um 19.30 Uhr, Donnerstag, der 26. Januar 2023 um 1.30 Uhr, und Sonntag, der 29. Januar 2023 um 11.30 sowie 20.00 Uhr an. Die Termine liegen jeweils nach den Heiligen Messen. Treffpunkt ist die Stadtpfarrkirche Sankt Michael. Die Folgetermine für die einzelnen Themenblöcke sind jeweils Sonntag der 5., 12., 19. und 26. Februar 2023, der 5. 12., 19., und 26. März sowie der 16., 23. Und 30. März 2023. Am Samstag, der 25. März 2023, findet mit dem Heiligen-Geist-Tag eine Ganztagsveranstaltung statt. Bei Fragen zum Kurs erreichen Interessierte das Organisationsteam unter 08232/4521 oder per E-Mail an alphakurs.smue@gmail.com.