Stadtpfarrer im Interview: "Als Christen sollten wir sichere Räume bieten"

Alle katholischen, kirchlichen Einrichtungen brauchen ein "Institutionelles Schutzkonzept". Was sich dahinter verbirgt, erklärt Stadtpfarrer Christoph Leutgäb.

Herr Pfarrer, worum soll es in diesem Konzept gehen?



Christoph Leutgäb: Ziel dieses Konzeptes ist die Sensibilisierung für den vorbeugenden Umgang gegenüber Grenzverletzungen, Übergriffen oder sexuellem Missbrauch in unserer Pfarreiengemeinschaft. Dies kann vom zu offensiven Blick über verbale Übergriffigkeit, zufälliger Berührung bis hin zum Verdacht des Missbrauchs gehen.



Was heißt das konkret?



Leutgäb: Wir müssen eine Achtsamkeit ausbilden, um im Vorfeld etwaige Zeichen zu erkennen. Dabei ist jeder Einzelne angesprochen, Verantwortung für einen angemessenen und würdevollen Umgang zu übernehmen. Es geht darum, weiteren Missbrauch und damit weitere Betroffene zu vermeiden. Es ist ein in die Zukunft gerichteter Prozess. Die Koordinationsstelle zur Prävention unterstützt uns dabei. Wichtig ist mir zu betonen, dass es sich beim Schutzkonzept nicht um ein Reinwaschen der Vergangenheit handelt, sondern um ein Papier, das, aus der Verantwortung gegenüber den Betroffenen und deren Leiden, Aufmerksamkeit schult.

In kirchlichen Einrichtungen der Diözese, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, sind Schutzkonzepte seit einigen Jahren Standard. Warum erreicht der Auftrag, diese Konzepte zu erstellen, erst jetzt die Pfarreiengemeinschaften des Dekanats?



Leutgäb: Schon seit 2012 werden kirchliche Mitarbeiter im Bereich Prävention geschult. Hierzu gab und gibt es flächendeckend bis in die Dekanate und Pfarreien hinein Informations- und Fortbildungsveranstaltungen. Daran haben mittlerweile mehrere tausend Priester, Diakone und hauptberuflich tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch ehrenamtlich Tätige teilgenommen. 2020 hat die Deutschen Bischofskonferenz vereinbart, dass ein „Institutionelles Schutzkonzept“ für alle kirchlichen Rechtsträger verpflichtend ist, auch um alle Maßnahmen zu bündeln. Gleich im Anschluss daran haben Arbeitsgruppen im Bistum angefangen, Schutzkonzepte in die Wege zu leiten. Es handelt sich um einen sogenannten „Top-down“- Prozess, also eine Aufgabe, die gemäß der Anweisung „von oben“ zu erledigen ist. Nachhaltige Konzepte brauchen Zeit. So ein Konzept kriegt man nicht beim Discounter. Jetzt sind wir in der Phase, in der wir nach den diözesanen Vorarbeiten anfangen, die geforderten Schutzkonzepte vor Ort zu erstellen. Und dann wird es immer noch ein Stück Weg sein, bis die Gedanken und Anliegen des Konzepts in das „Grundwasser des Geistes“ einsickern, bis es in Fleisch und Blut übergeht. Das wird eine bleibende Aufgabe sein! So wie man mit Brandschutzmaßnahmen auch nie fertig ist, sondern diese immer wieder ins Gedächtnis geholt und überprüft werden müssen.

Der Auftrag an die kirchlichen Rechtsträger und Pfarreien umfasst die Erstellung sogenannter institutioneller Schutzkonzepte. Warum ist Ihnen der Begriff „Kultur der Achtsamkeit“ näher? Birgt er nicht eine Verwässerung des Themas in sich, insbesondere für Betroffene?



Leutgäb: Nein, das ist meiner Ansicht nach nicht der Fall. Das Schutzkonzept ist eine Art vorbeugender „Denk-Dran!“-Zettel. Mit Leben erfüllt wird dieses erst durch die Achtsamkeit der Menschen im Umgang miteinander. In grenzwertigen Situationen die verursachende Person anzusprechen, zu erinnern, zu ermahnen. Gegebenenfalls auch eine Bitte um Entschuldigung, wenn es zu nahe war, sei es durch Berührungen oder Worte. Achtsamkeit heißt auch: Klar auf eigene Grenzen und empfundene Grenzverletzungen hinzuweisen! Zu einer Kultur der Achtsamkeit gehört auch, zu wissen, wie in dieser oder jener Situation souverän umgegangen werden kann, bis hin zu klar benannten Ansprechpersonen, an die ich mich in frag-würdigen Situationen wenden kann. Dazu sollen im Schutzkonzept klare Handlungsschritte zu finden sein.

Das Konzept soll in den Abschnitten Grundhaltungen, Schutz- und Risikoanalyse, Verantwortung übernehmen, Stärken aufbauen, Handlungsfähig sein sowie Qualitätsmanagement entsprechende Leitlinien zur Verhinderung physischer und sexueller Übergriffigkeit und Gewalt beinhalten. In diesem Zusammenhang planen sie die Mitarbeit von interessierten Menschen. Was versprechen Sie sich davon?



Leutgäb: Es ist mir wichtig, die Meinungen der Menschen zu hören und diese mit in das Konzept einfließen zu lassen. Nicht nur in der Situationsanalyse sind diese bedeutsam. Wo sind dunkle Gänge, wo fehlen Glastüren, wo ist auf bessere Distanz zu achten, was brauche ich alles, um mich sicher zu fühlen? Das sind beispielhaft Fragen, deren Antworten Räume der Sicherheit eröffnen. Als Christen möchten und sollten wir sichere Räume bieten. Idealerweise nicht nur im kirchlichen Kontext, sondern auch in unserem Lebensumfeld. Und eventuell könnte der eine oder andere Gedanke oder Impuls ja auch eine Anregung für unsere Umgebung sein.

Ist das Schutzkonzept auch nachhaltig?



Leutgäb: Wir haben jetzt die Aufgabe, diese Betrachtungen auf die Ebene unserer Gemeinden herunterzubrechen. Der Prozess der Erarbeitung dauert einige Monate, gut Ding will Weile haben. Das ist in jedem Fall besser als ein unbrauchbarer Schnellschuss. Das Ergebnis wird anschließend der Präventionsstelle des Bistums zur Prüfung vorgelegt und von dort genehmigt, wenn es gut ist. Alles in allem bleibt es ein lebendiges Dokument, das spätestens alle fünf Jahre überprüft und aktualisiert wird. Und mit Hilfe des Schutzkonzeptes soll dann an einer „Kultur der Achtsamkeit“ gearbeitet werden, was eine immerwährende Aufgabe bleiben wird.

Zur Person: Der Informationsabend zur Vorstellung der vor der Pfarreiengemeinschaft liegenden Aufgabe findet am Donnerstag, 16. März, um 20 Uhr im Pfarrzentrum am Schrannenplatz 3 in Schwabmünchen statt. Wer mitwirken möchte, kann sich am Freitag, 24. März, ebenfalls im Pfarrzentrum, der Arbeitsgemeinschaft anschließen.