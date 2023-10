Schwabmünchen

Als die Schwabmünchner "Giftmörderin" deutschlandweit bekannt wurde

Plus Die "Giftmörderin von Schwabmünchen": Vor fast hundert Jahren hat Anna Lutzenberger mehrere Menschen durch Arsenik getötet. Der Fall sorgte für Schlagzeilen.

Von Anna Mohl

Eine Geschichte wie aus einem amerikanischen Thriller: Eine beschauliche Kleinstadt, in der mehrere Menschen erkranken und ums Leben kommen, eine Erbschaft und eine einfache Frau, die vor nichts zurückschreckt. So ist es in Schwabmünchen passiert: Eine 53-Jährige sollte 1930 ihre Eltern vergiftet und es bei weiteren acht Menschen versucht haben. Die Zeitungen stürzten sich darauf, längst, bevor ein Urteil gesprochen war. Und erzählten neben der Geschichte eines Serienmordes auch davon, wie Sensationsgier schon damals die Nachrichten beherrschte.

„Zehn Menschen durch Arsenik ermordet – Habgier und Verschwendungssucht einer Frau“, titelte die Morgenzeitung am 4. November. Der Lübecker Volksbote schrieb von einem „sensationellen Mordprozess“, die Innsbrucker Zeitung von den „Giftmorden einer Bäuerin“. Es war der Tag vor Prozessbeginn um die Hofbesitzerin Anna Lutzenberger, die zu diesem Zeitpunkt seit 18 Monaten in Untersuchungshaft saß und ihre Unschuld beteuerte.

