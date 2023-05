Schwabmünchen

Alte Mälzerei: So weit sind die Bauarbeiten fortgeschritten

Plus Der Bauherr zeigt bei einem Rundgang die Baustelle und informiert, ab wann die Wohnungen in die Vermietung gehen.

Die Alte Mälzerei an der Bahnhofstraße ist ein sehr prägendes und präsentes Gebäude in der Stadt. Die rotbraune Ziegelfassade zieht täglich die Blicke tausender Autofahrer am östlichen Ortsausgang auf sich. Wer von Schwabmünchen über den Bahnübergang Richtung Lechfeld oder B17 fährt, muss an dem denkmalgeschützten Gebäude vorbei. In der Vergangenheit war das kein besonders schöner Anblick. Die Mälzerei stand etwa ein halbes Jahrhundert lang leer. Seit rund eineinhalb Jahren wird sie nun kernsaniert. 41 Wohnungen entstehen dort, die zwischen 43 und 142 Quadratmeter groß sind. Sie wurden an Kapitalanleger verkauft und sollen nach der Fertigstellung in die Vermietung gehen. Nebenan auf dem selben Gelände am Bahnübergang entstehen derzeit zwei Neubauten mit weiteren 13 Wohnungen, darunter befindet sich eine Tiefgarage mit 65 Stellplätzen.

Bauherr Matthias Marte von der eigens für dieses Vorhaben gegründeten Baugesellschaft M80 (M steht für Mälzerei und 80 für das Fertigstellungsjahr des Gebäudes 1880) erklärt bei einem Rundgang den Baufortschritt des 26-Millionen-Euro-Projekts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

