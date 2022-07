Alte Rathausmauer in Schwabmünchen ziert wieder der Drachentöter

Die seit 2011 eingelagerte Reliefplatte der ehemaligen Mauer am Alten Rathaus ist wieder öffentlich sichtbar. Wo sie ihren neuen Standort in Schwabmünchen gefunden hat.

Die Alteingesessenen dürften sich noch gut an den heiligen Georg in der Mauer zum Alten Rathausgarten erinnern. Ein Reiter hoch zu Ross sticht einen Drachen am Boden liegend tot. Die Darstellung war dort zusammen mit einem Brunnentrog ins Mauerwerk eingelassen. Doch als die Neue Mitte im Zentrum entstand, verschwand mit der Mauer auch die Reliefplatte. Nun wurde der Drachentöter zu neuem Leben erweckt.

Das Steinrelief mit der Darstellung des heiligen Georgs als Drachentöter wurde vom ehemaligen Bürgermeister Richard Wagner in das Eigentum der Stadt gegeben und ist eine der wenigen Objektivationen der Stadtgeschichte, die überliefert sind. Die Reliefplatte war von 1965 bis zu dessen Entfernung im Jahre 2011 an der Mauer zum damaligen „Rathausgarten“ über dem St. Georgsbrunnen installiert. Früher befand sich an der Fuggerstraße 19 bis 21 etwas zurückgesetzt eine Mauer mit Zugang in den zurückgelegenen, eher verträumten Rathausgarten. In diese Mauer war die Reliefplatte mit dem hl. Georg eingelassen, unabhängig vom Relief war ein Brunnentrog darunter angebracht. Im Zuge der Innenstadtsanierung wurden beide Objekte eingelagert.

Ein markantes Element vor dem Rathausgarten in Schwabmünchen

Die Reliefplatte zusammen mit dem Brunnen waren ein markantes gestalterisches Element der Anlage vor dem ehemaligen Rathausgarten. Das aus Diabas gefertigte Relief hat eine Größe von 1,53 mal 1,10 mal 0,30 Meter. Allerdings sind bisher weder die Entstehungszeit noch der Bildhauer bekannt. Die Arbeit zeugt jedoch von hohem fachmännisch ausgeführtem Niveau, berichtet Kulturamtsleiterin Doris Hafner.

Im Interesse von Cornelia Biedermann, Tochter von Richard Wagner, und vonseiten der Stadt kam es zu einer gelungenen Kooperation, um dieses Relief wieder an einem öffentlichen Ort zugänglich zu machen. Mit finanziellem Engagement von beiden Seiten ist nun die Reliefdarstellung im Garten an der Ferdinand-Wagner-Straße 19 für die Öffentlichkeit wieder präsent.

Der Heilige Georg ist Schutzpatron der Reiter und Bauern

Der heilige Georg gilt als Schutzpatron der Reiter und der Bauern. Er wird als Ritter mit der Lanze, einen Drachen tötend, dargestellt. Sein Name steht für Tapferkeit und Nächstenliebe, Ritterlichkeit und Höflichkeit. Der Heilige, von dem an vielen Orten Europas Reliquien verehrt werden, zählt zu den vierzehn Nothelfern. Auch im bäuerlichen Leben gehört Georg bis heute zu den wichtigsten Heiligen.

So dürfen beispielsweise ab dem Georgstag, dem 23. April, die Felder nicht mehr betreten werden. Dienstboten konnten in früherer Zeit an diesem Tag ihren Dienstherren wechseln und Schulden aus dem alten Jahr wurden früher maximal bis zum Georgstag gestundet. Auch der Pferde, dem Zeichen des Rittertums, wird am Georgstag gedacht: Pfarrer segnen die Pferde der Reiter und Bauern und vielerorts, vor allem in Bayern, finden bis heute die traditionellen Pferdeumritte statt. (AZ)