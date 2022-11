Altes Rathaus: So geht es mit den Sanierungsplänen voran

Vor vier Jahren übergab der Bauminister die Genehmigung zur Sanierung des Alten Rathauses. Warum sie nun verlängert werden muss und wie es mit dem Gebäude weitergeht.

Sehnsüchtig hatte Schwabmünchen auf diesen Moment am 28. Februar 2019 gewartet: Auf die Übergabe der Baugenehmigung für die Sanierung des Alten Rathauses in der Stadtmitte durch den bayerischen Bauminister Hans Reichhart. Damals schien nach langem Hickhack um Denkmalschutz, Stellplatznachweis und Lärmgutachten alles in trockenen Tüchern zu sein. Die Sanierung sollte im Frühjahr 2019 starten, vier Jahre, nachdem die ersten Umbaupläne in Angriff genommen worden waren. Doch daraus wurde nichts. Die Kostenschätzung explodierte von 6,5 Millionen im Jahr 2015 auf knapp zwölf Millionen Euro. Zu viel, um noch Fördergelder zu bekommen. Denn eine Sanierung darf maximal eineinhalbmal so viel kosten wie ein Neubau, um Zuschüsse zu erhalten.

Sanierung in abgespeckter Form

Die Stadt musste ihre ursprünglichen Pläne daraufhin abspecken. Eine eigene Arbeitsgruppe wurde gegründet, die zusätzliches Sparpotential ermitteln sollte. Mit dabei: Zweiter Bürgermeister und Bauingenieur Josef Alletsee. Auf einen wuchtigen Glasanbau im Außenbereich verzichtet die Stadt nun ebenso wie auf eine große Gastronomie im Erdgeschoss und eine großflächige Unterkellerung des Gebäudes.

So sollte das Alte Rathaus ursprünglich nach dem Umbau ausschauen. Doch die Kosten explodierten. Auf den Glasanbau wird jetzt verzichtet. Foto: HRM Architekten (Archivbild)

Das Denkmalamt ging zudem einige Kompromisse ein und stimmte vor Kurzem erst einer günstigeren Variante für den Umbau der Decke im Erdgeschoss und des Aufzugs zu. Geklärt werden muss hingegen noch, wie und mit welchem Material der Dachstuhl saniert wird.

Eine neue Kostenschätzung wird erwartet

Aktuell befindet sich das Alte Rathaus also in der Umplanungs- und Neuberechnungsphase, die noch nicht abgeschlossen ist. Da sich der Prozess nun seit Erteilung der Baugenehmigung lange hinzieht, musste der Bauausschuss am Dienstagabend beschließen, dass eine Verlängerung dieser Genehmigung beantragt wird, damit sie nicht automatisch nach vier Jahren verfällt. Das hat den Vorteil, dass keine komplett neue Baugenehmigung, sondern nur eine Tekturänderung der bestehenden Genehmigung für die günstigere Sanierung beantragt werden muss. Das geht schneller, als den ganzen Prozess erneut zu durchlaufen.

Der Zeitplan ist unklar

Wann mit der Sanierung des Gebäudes aber tatsächlich begonnen werden kann, ist unklar. Selbst Fachmann Alletsee wagt es nicht, öffentlich eine zeitliche Prognose abzugeben. "Ich bin guten Mutes, dass sich die nächsten Monate ein guter Weg aufzeigt. Und dann kann es schnell gehen", sagte er auf Nachfrage unserer Redaktion. Sollte der Weg aber steiniger werden, könne sich der Prozess mit Vergabeverfahren und Ausschreibung auch noch längere Zeit hinziehen, deutet er an. Von Personalmangel im Handwerk und Materialmangel auf dem Bau ganz zu schweigen. Aber zunächst einmal müssen die abgespeckten Pläne und die neue Kostenschätzung auf den Tisch. Darüber wird dann erneut abgestimmt.

Die Historie des Alten Rathauses

Das Alte Rathaus ist ein sehr großes und prägendes Gebäude im Stadtzentrum. Es war früher viele Jahre Poststation und Gasthof, aber von 1934 bis 1979 auch Rathaus. Später zog die Agentur für Arbeit ein. Seit 2014 steht das Haus leer. Und nun soll das gelbe Gebäude wiederbelebt werden, um den neuen Stadtplatz weiter aufzuwerten. Im historischen Dachstuhl des Hauses soll ein Veranstaltungssaal für Vereine und Bürger eingebaut werden. Das erste Obergeschoss soll neben einem Seminarraum weitere Räume für kulturelle Zwecke beherbergen, und im Erdgeschoss ist nur noch eine kleine Gastronomie, möglicherweise eine Weinstube, vorgesehen.