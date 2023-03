Altlandrat zum Tod seiner Frau: "Es war die schlimmste Zeit meines Lebens"

Plus Ein Tumor nimmt Karl Vogele die geliebte Frau. Ein Schock für die Familie. Wie es dem Altlandrat nach diesem Schicksalsschlag geht und wie er im Alltag zurechtkommt.

"Für die Zukunft wünsche ich mir eigentlich nur, dass meine Frau mich überlebt", sagt Altlandrat Dr. Karl Vogele im Mai 2019 bei einem Hausbesuch. "Sonst muss ich doch noch das Waschen lernen", scherzte er. Nun ist es März im Jahr 2023 und Karl Vogele hat gelernt, die Wäsche zu waschen, und kann die Waschmaschine bedienen. Sein Wunsch von damals geht nicht in Erfüllung. Ehefrau Gisela stirbt im September 2021 nach einer Krebserkrankung im Alter von 82 Jahren. "Das war dramatisch, völlig unverhofft. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens", fasst er am heimischen Esstisch bei einer Kanne Filterkaffee und Butterbrezen zusammen.