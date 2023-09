Am Steuer eines Segelfliegers: Wenn die Welt unter einem klein wird

Von Anna Mohl - vor 14 Min. Artikel anhören Shape

Ohne Motor in der Luft gleiten: Für manche ist das eine friedliche, für andere eine beängstigende Vorstellung. Ein Selbstversuch beim Luftsportverein Schwabmünchen.

Der Sitz ist erstaunlich bequem, fast wie ein gemütlicher Wohnzimmersessel fühlt er sich an und vermittelt Sicherheit. Nur, dass dieses Wohnzimmer gleich abheben wird. Leicht ruckelnd fährt das Segelflugzeug an, als das Motorflugzeug davor startet. Jetzt gibt es kein Zurück. Wenige Meter später berührt das Segelflugzeug die grüne Wiese des Schwabmünchner Flugplatzes plötzlich nicht mehr. Dann wird die Welt darunter klein.

Über 1000 Meter geht es in die Luft. Hinter mir im Doppelsitzer sitzt Segelfluglehrer Matias Schultz, der das Flugzeug über den Steuerknüppel vor ihm routiniert steuert. Ein wenig spürt man den Wind noch, während das Motorflugzeug uns weiter in die Höhe zieht. Das ist eine Möglichkeit, um in die Luft zu kommen, die andere ist per Seilwinde. Dabei wird das Flugzeug an einem 800 Meter langen Seil eingezogen und die Geschwindigkeit wird in etwa 300 Höhenmeter umgesetzt. Doch wir gehen höher, als bei normalen Segelflügen üblich, das hier wird kein gewöhnlicher Segelflug. Denn beim Luftsportverein Schwabmünchen werden Kunstflüge im Rahmen eines Lehrgangs geübt, um sich weiterzubilden oder die Zusatzberechtigung zu erlangen. Auch ich habe die Möglichkeit, einzelne Figuren auszuprobieren. Noch kann ich zurück, doch der Ehrgeiz packt mich. Wann hat man schon einmal die Chance, einen Looping in der Luft zu machen?

