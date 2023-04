Am Wochenende ist in der Region viel geboten

Garagen- und Hofflohmarkt und Rad-Basar Im Schwabmünchner Stadtgebiet findet am Sonntag von 10 bis 13 Uhr ein Garagen- und Hofflohmarkt statt. Alle Teilnehmenden sind an den bunten Luftballon am Grundstück erkennbar. Die Teilnehmerliste ist unter www.awblandkreis-augsburg.de einzusehen. Wem noch das passende Radl für die Fahrradsaison fehlt, der wird vielleicht beim Rad-Basar beim Technischen Hilfswerk (THW), Augsburger Straße 59, in Schwabmünchen fündig. Der Basar findet am Sonntag von 14 bis 16 Uhr statt. Infos gibt es unter www.thwschwabmuenchen.de.