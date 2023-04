Schwabmünchen

An diesen Stellen spart Schwabmünchen in den kommenden Jahren

Das Alte Rathaus in Schwabmünchen steht ebenfalls auf der Sparliste. Es soll schon lange saniert werden. Nun will sich die Stadt erneut auf die Suche nach einem Investor machen.

Plus Wegen hoher Gewerbesteuerrückzahlungen musste die Stadt den Haushalt nochmals überarbeiten. Was dabei herausgekommen ist.

Von Carmen Janzen

Eigentlich war der Schwabmünchner Haushalt quasi schon beschlossene Sache. Der Entwurf von Stadtkämmerer Bernhard Jauchmann war bereits gedruckt und Seite für Seite in zwei Finanzausschuss-Sitzungen beraten worden. Doch dann kam Post vom Finanzamt: Die Bescheide für die Gewerbesteuerrückzahlungen für die Jahre 2022 und 2023 rissen ein großes Loch in die Stadtkasse. Gleichzeitig muss die Stadt aber hohe Umlagen bezahlen, weil die Steuerkraft in den vergangenen Jahren gut war. Dieses Doppelkonstrukt wird die Schwabmünchner Finanzen etwa bis ins Jahr 2025 belasten.

Mit der Post vom Finanzamt war der frische Haushaltsentwurf bereits Geschichte. Verwaltung und Stadträte setzten sich schließlich zusammen und strichen zahlreiche Posten. Rund fünf Millionen Euro mussten nun irgendwie kompensiert werden. Das geschah durch Einsparungen und durch das Aufschieben von Vorhaben in die Folgejahre. Dabei heraus kam eine vierseitige, klein gedruckte Excel-Tabelle, an der abzulesen ist, an welchen Vorhaben die Stadt heuer spart. Wobei Jauchmann explizit betont, dass es sich meist lediglich um Verschiebungen in die Zukunft und nur selten um tatsächliche Einsparungen handelt.

