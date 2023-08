Aufmerksame Kassiererin verhindert Betrug

In Schwabmünchen hat eine aufmerksame Kassiererin verhindert, dass eine Rentnerin Opfer eines Betrugs wird.

Die Kassiererin eines örtlichen Einzelhandelsmarktes teilte der Polizeiinspektion Schwabmünchen mit, dass es am Mittwochmorgen gegen 9.40 Uhr einen ungewöhnlichen Einkauf gab. Eine Rentnerin kaufte trotz Warnung und Nachfrage der Verkäuferin „Stream-Wallet Karten“ im Wert von 1600 Euro. Angeblich wären diese für ihre Tochter.

Die Kundin verließ das Ladengeschäft. Über die sofort eingeleiteten Ermittlungen konnte die unbekannte Rentnerin ausfindig gemacht werden. Eine Polizeistreife an der Wohnanschrift der Rentnerin konnte im letzten Moment verhindern, dass die von Betrügern begehrten PIN zum Einlösen der Karten übermittelt wurden. Es trat kein Vermögensschaden ein, so die Polizei. Die Rentnerin befand sich bereits im Chat mit dem bislang unbekannten Täter. Die Ermittlungen der Polizei laufen. "Die Kassiererin hat genau richtig reagiert und einen Schaden in vierstelliger Höhe verhindert. Dafür vielen Dank", sagte ein Polizeisprecher. (nos)