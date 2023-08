Schwabmünchen

Ausstellung im MUGS zeigt Spielzeug von Kindern aus armen Regionen

Selbstgemachte Spielzeugexponate sind in der Wanderausstellung zu sehen.

Plus Die Wanderausstellung "Weltspielzeug" macht erstmals in Schwaben Station: im Museum und Galerie Schwabmünchen (MUGS). Vernissage findet am 9. September statt.

Das MUGS, Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen, zeigt die Wanderausstellung "Weltspielzeug und Notspielzeug" der Kinderrechtsorganisation Plan International. Eröffnet wird sie am 9. September.

Rund 200 selbst gebastelte Spielsachen umfasst die Sammlung. Zu den fantasievollen Exponaten zählen Flaschen-Segler, Blätter-Puppen, Dosen-Flugzeuge und Autos aus Holz. Kinder von drei Kontinenten haben die ungewöhnlichen Spielsachen aus Natur- und Reststoffen gefertigt. Sie stammen aus 30 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika, in denen Plan International tätig ist, um Mädchen und Jungen gleichberechtigt zu fördern.

