Ausstellung in Schwabmünchen: Pablo Picasso ganz persönlich

Die Mitglieder des Kunstvereins Schwabmünchen stellen eine eigene Mitgliederausstellung auf die Beine.

Pablo Picasso, einer der berühmtesten Maler aller Zeiten, ist vor 50 Jahren gestorben. Dies nahmen Mitglieder des Kunstvereins Schwabmünchen zum Anlass, eine eigene Mitgliederausstellung auf die Beine zu stellen. Sie befasst sich mit dem großen Werk des gebürtigen Spaniers - aber auf ganz eigene Art und Weise.

„Die Ausstellung soll eine Hommage an den großen Maler, Zeichner, Grafiker und Bildhauer sein“, sagt die Vorsitzende des Kunstvereins Schwabmünchen, Kersten Thieler-Küchle. Der Vorstand hatte sich auf das Thema Picasso geeinigt, weil alle gespannt gewesen seien, wie sich die Mitglieder mit der Aufgabe auseinandersetzen. „Wir wollten nicht, dass Kopien der Werke des Künstlers angefertigt werden, sondern unsere Mitglieder sollten sich auf ihre eigene Art mit Picasso beschäftigen“, so Thieler-Küchle. Herausgekommen sind 68 Arbeiten von 34 Mitgliedern, gemalte und gezeichnete Bilder sowie Skulpturen, die die Vorsitzende begeistern. „Da steckt unglaublich viel Kreativität drin. Alle haben sich gekonnt inspirieren lassen und die Themen und den Stil Picassos verinnerlicht und auf ihre eigene Art umgesetzt“, betont die Vorsitzende.

Minimalistische Zeichnungen

Neben den fast fotorealistischen Porträts und Menschenbildern aus seiner Jugendzeit, die wenig bekannt sind, kennen sehr viele seine minimalistischen Zeichnungen, allen voraus die Taube, die heute noch ein immer wieder genutztes Friedenssymbol ist, und seine abstrakten Frauenporträts. So manches Thema aus Picassos Schaffensperioden wurde von den Kunstvereins-Mitgliedern aufgegriffen. „Wir als Künstler sind, denke ich, geprägt von Picassos Kunstauffassung, so wie wir geprägt sind von tausenden Jahren Kunstgeschichte, ohne es tatsächlich definieren zu können. Wir können heute mit abstrakten Formen– und Gedankenwelten umgehen, weil sie ein Jahrhundert lang vorgelebt und vorgearbeitet wurden und wir haben heute die Freiheit, diese Formenwelten für uns zu benutzen und weiterzuentwickeln“, so Thieler-Küchle. Sie zitiert Picasso mit den Worten: „Beim Malen bedeutet Suchen meiner Ansicht nach gar nichts. Auf das Finden kommt es an.“

Die Ausstellung „Hommage an Picasso“ ist bis zum 21. Januar (außer 24., 25. und 31. Dezember) geöffnet.

Öffnungszeiten Mittwoch, Samstag und Sonntag (14 bis 17 Uhr) in der Halle des Kunstvereins zu sehen. Der Eintritt ist frei.

