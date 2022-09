Ausstellung: Kunst und Musik gehören für Eugen Keri zusammen

Plus Der Künstler Eugen Keri stellt Werke aus 50 kreativen Jahren in Schwabmünchen aus. Seine Lebensgeschichte hat ihn geprägt.

Kunst und Musik gehören für Eugen Keri zusammen. Sie charakterisieren das Leben des gebürtigen Rumänen. Der Kunstverein Schwabmünchen zeigt Keris Schaffen der vergangenen 50 Jahre in einer Ausstellung im Kunsthaus.