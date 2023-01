Ausstellung mit Schwabmünchens Kunstpreisträgern

Fünf Künstlerinnen und Künstler stellen Werke in einer Ausstellung mit dem Titel "Quintessenz" in Schwabmünchen aus. Die Vernissage findet am 21. Januar statt.

Kann man mit Drahtgeflechten eigentlich die Erde umrunden? Und was sagt eine Baumwurzel über das Werden und Vergehen aus? Antworten auf diese und weitere nicht ganz alltägliche Fragen gibt es bei der Vernissage der Stadt Schwabmünchen am Samstag, 21. Januar, ab 19 Uhr in Museum und Galerie der Stadt. Dort stellen sich fünf Preisträgerinnen und Preisträger aus dem Bereich der Bildenden Kunst der Stadt Schwabmünchen aus den Jahren 2009 bis 2021 mit einem Ausschnitt aus ihrem Schaffen vor, sozusagen einer Quintessenz. Genauso lautet auch der Titel des Ausstellung: "Quintessenz" läuft bis zum 26. März.

Die Kunst- und Kulturpreisträger der Stadt Schwabmünchen:

Rudolf Zimmermann (2021): Ihn interessieren der Mensch und sein Leben – er inszeniert daraus Fotografien, manchmal gesellschaftskritisch.

Rita Maria Mayer (2021): Die ehemalige Kunsterzieherin und jetzt freischaffende Künstlerin mit Lehrtätigkeit ist für ihre Keramikinstallationen und Plastiken bekannt. Sie lebt und arbeitet in Walkertshofen .

Alexandra Vassilikian (2017): Die gebürtige Armeniendeutsche wohnt in Klimmach und besitzt zwei Ateliers, eines in Paris , eines in Schwabmünchen . Ihre meist düster wirkenden Malereien faszinieren, befasst man sich genauer mit ihnen und dem Hintergrund.

Bernd Rummert (2013): Die konzeptuellen Metall- und Drahtarbeiten des ehemaligen Kunst- und Sportlehrers sowie studierten Bildhauers sind eine optische Augenweide mit spannenden Interpretationen.

Kersten Thieler-Küchle (2009): Die Vorsitzende des Kunstvereins Schwabmünchen ist als flexible Malerin weit über die Grenzen ihrer Heimatstadt hinaus bekannt. Sie studierte viele Kunstrichtungen und ist jetzt freischaffende Künstlerin, angesehene Jurorin, Kuratorin und Dozentin.

"Die Zusammenschau der Werke dieser fünf heimischen Künstler erschafft einen Blick auf die Welt, das Menschsein und das Dasein an sich", so Doris Hafner, Kultur- und Veranstaltungsmanagerin und Schwabmünchens Kulturamts- und Museumsleiterin. Im Rahmen der Ausstellung sind die Preisträgerinnen und Preisträger bereit, über ihr Schaffen und ihre Gedankenwelt zu sprechen. Doris Hafner moderiert die Künstlergespräche. Alexandra Vassilikian: Donnerstag, 2. Februar, 19 Uhr, Bernd Rummert: Donnerstag, 16. Februar, 19 Uhr, Kersten Thieler-Küchle: Donnerstag, 2. März, 19 Uhr, Rita Maria Mayer: Donnerstag, 9. März, 19 Uhr, Rudolf Zimmermann: Freitag, 17. März, 19 Uhr.

Das Grußwort bei der Vernissage am Samstag, 21. Januar, spricht Bürgermeisters Lorenz Müller, in die Ausstellung führt Frau Hafner ein, und für die musikalische Umrahmung sorgen Rocky Knauer am Kontrabass und Matthias Bublath am E-Piano.

INFOKASTEN Die Ausstellung läuft bis 26. März 2023 in Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen (MUGS). Öffnungszeiten: Mittwoch und an Feiertagen, 14–17 Uhr, Sonntag, 10–12 und 14–17 Uhr.