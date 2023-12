Auto angefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der ein anderes Fahrzeug angefahren hat und dann geflüchtet ist.

In Schwabmünchen hat in der Zeit von Sonntag (17. Dezember), 16Uhr, bis Montag (18. Dezember), 7.40 Uhr, in der Hochfeldstraße auf Höhe der Hausnummer 19 ein Unbekannter ein am Fahrbahnrand geparktes Auto angefahren. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0.