Auto brennt: Hoher Sachschaden in Schwabmünchen

Aus ungeklärter Ursache geriet am Sonntagabend ein Auto in Schwabmünchen in Brand. Es stand auf einer unbebauten Grünfläche, so dass für Anwohner keine Gefahr bestand.

Die alarmierte Feuerwehr Schwabmünchen konnte das Fahrzeug löschen. Da es keine Hinweise auf eine Brandstiftung gibt, geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro am Fahrzeug. (AZ)