Auto geht in Flammen auf

In Schwabmünchen ist ein Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit 18 Personen im Einsatz.

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kaufbeurer Straße ist am Donnerstag gegen 17.10 Uhr ein Auto in Brand geraten. Die 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten den Brand unter Kontrolle gebracht, berichtet die Polizei. Es handelte sich um einen älteren mit Gas ausgerüsteten VW Passat, der letztendlich völlig ausbrannte. Als Brandursache wird ein technischer Defekt im vorderen Motorraum angenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. (AZ)