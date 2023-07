Auto in Schwabmünchen angefahren: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Schwabmünchen sucht nach einem Radfahrer, der einen Ford im Zentrum angefahren hat.

Samstagnacht wurde zwischen 1 und 9 Uhr in der Feyerabendstraße in Schwabmünchen ein weißer Ford beschädigt. Der Wagen stand am rechten Fahrbahnrand und wurde am vorderen rechten Kotflügel mutmaßlich von einem Fahrrad angefahren, welches den entlang der Fahrbahn verlaufenden Gehweg befahren hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei telefonisch unter der Nummer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)