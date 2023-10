Schwabmünchen

vor 16 Min.

Auto rollt plötzlich im Schwabmünchner Steingrubweg weg

Ein kurioser Unfall hat sich in Schwabmünchen ereignet.

Eine kurze und kuriose Autofahrt endete am Montag in einem Zaun in Schwabmünchen.

Offenbar nicht richtig abgesichert hatte eine Frau am Montagmorgen ihren Wagen im Schwabmünchner Steingrubweg. Das Auto der 52-Jährigen rollte laut Polizeibericht weg. Das Auto prallte gegen einen nahe gelegenen Zaun und verursachte einen Schaden von rund 900 Euro. (AZ)

