Auto von unbekannter Person verkratzt

Ein Nissan ist in der Raiffeisenstraße in Schwabmünchen offenbar mutwillig beschädigt worden. Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat einen roten Nissan Qashqai beschädigt. Das Auto weist großflächige Kratzer an der Fahrertür auf, die nach Angaben der Polizei offensichtlich mutwillig verursacht wurden. Der Schaden beträgt etwa 600 Euro. Der Vorfall ereignete sich in der Raiffeisenstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern in Schwabmünchen zwischen Sonntag, 6. März, 21.30 Uhr, und Montag, 7. März, 18 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.