Autofahrer demoliert Blumentöpfe und Verkehrsschilder

Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Autofahrer hat am Samstag, 7. Oktober, zwischen 10 und 12.30 Uhr mehrere Blumentöpfe und zwei Verkehrsschilder beschädigt, als er aus einer Ausfahrt nördlich der Schwabegger Straße, zwischen dem dortigem Kreisverkehr und der Abzweigung in die Wertachsiedlung, auf die Schwabegger Straße fuhr. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Autofahrer weiter. Die Polizei geht davon aus, dass der Wagen blau oder türkis ist und an der rechten Seite beschädigt sein muss. Bruchteile eines Scheinwerfers lagen noch an der Unfallstelle. Der Schaden beträgt etwa 550 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen sucht nun Personen, die etwas beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegengenommen. (AZ)