Autofahrer ist mit 1,34 Promille unterwegs

Betrunken Auto gefahren ist ein 44-Jähriger in Schwabmünchen. Am Samstag 21 Uhr führte die Polizei Schwabmünchen gemeinsam mit der Verkehrspolizei Augsburg an einer Kontrollstelle vermehrt allgemeine Verkehrskontrollen durch. Bei der Kontrolle eines 44-Jährigen stellten die Beamten laut Polizei deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins an. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis