Autofahrer mit mehr als zwei Promille erwischt

Die Polizei hat am Mittwochabend einen Hinweis auf einen kleinen Unfall im Drive-In eines Fast-Food-Restaurants in der Augsburger Straße in Schwabmünchen erhalten. Zwei Autos waren leicht zusammengestoßen. Zunächst schien es keinen Schaden zu geben. Doch als die Beamten eintrafen, stellten sie fest, dass der 63-jährige Fahrer eines der Autos stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,26 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein des Mannes eingezogen und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt nun gegen ihn wegen Trunkenheit am Steuer. (AZ)

