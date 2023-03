Autofahrer verursacht 2000 Euro hohen Schaden an Müllcontainer

In Schwabmünchen stößt am Mittwoch ein Fahrzeug gegen einen Müllcontainer. Der Fahrer begeht daraufhin Unfallflucht.

Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr in der Bahnhofstraße in Schwabmünchen ein Müllcontainer beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß gegen den Container, sodass dieser teilweise aus dem Fundament gerissen wurde. Der Fahrer fuhr einfach davon. Der Schaden am Müllcontainer beläuft sich auf rund 2000 Euro. Wer etwas beobachtet hat oder sonstige Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Schwabmünchen zu melden, Telefon 08232/9606-0. (AZ)