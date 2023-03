Automobilclub Schwabmünchen steht vor unsicherer Zukunft

Der Vorsitzende des Schwabmünchner Vereins gibt seinen Rücktritt bekannt. Nun droht dem Automobilclub sogar die Auflösung.

Erwin Joppich, der seit Jahrzehnten für den Automobilclub Schwabmünchen im ADAC steht, ist bei der Mitgliederversammlung als Vorsitzender zurückgetreten. Wie die Zukunft des Clubs nun aussieht, muss sich noch zeigen.

Dass er zurücktritt, deutete sich bereits im Vorfeld an. Seit Jahren schon habe Joppich mit dem Gedanken spielt, als Vorsitzender aufzuhören. Seinen Rücktritt schob er immer wieder wegen der Corona-Pandemie hinaus. Wie es in Zukunft mit dem Automobilclub Schwabmünchen weitergeht, das steht noch nicht fest. Der Verein habe aber einen funktionierenden Vorstand, der hervorragend zusammenarbeitet und die anfallenden sowie selbst gestellten Aufgaben bestens bewältigt, so Joppich. Sollte innerhalb eines Jahres kein neuer Vorsitzender gefunden werden, dann droht dem Verein im schlimmsten Fall die Auflösung.

Joppich hatte den Schwabmünchner Automobilclub aufgebaut

Joppich sagte, dass ihm die Arbeit in über vier Jahrzehnten als Erster und Zweiter Vorsitzender viel Freude bereitet habe und er auch dem Verein verbunden bleiben werde. Für seine Worte und seine Leistungen erhielt er viel Applaus und Wertschätzung durch die Mitglieder. Sie honorierten, dass Joppich Jahr für Jahr ein Programm auf die Beine gestellt hatte. Er baute den Verein auf - aus vormals 80 wurden 250 Mitglieder. Stellvertretender Vorsitzender Hartmut Courvoisier würdigte das Schaffen Joppichs als hervorragende Leistung und bedauerte dessen Rücktritt. Dem schloss sich auch Hans Nebauer an, der Joppich vonseiten der Stadt würdigte. Er hob die große Begeisterung Joppichs für die Vereinsarbeit hervor und betonte seine Leistung für die Stadt.

Jahresprogramm 2023 mit einer Vielzahl von Veranstaltungen

Zum Jahresprogramm gehören unter anderem der Blaulichttag, das Fahrradturnier, der Prüfstand auf dem Eislaufplatz, eine Ausfahrt nach Italien, der Kindertriathlon, die Oldtimer-Ausfahrt und diverse Ausflüge, Feiern und Besichtigungen. Freuen dürfen sich die Mitglieder im Sommer auch auf die Teilnahme am Schwabmünchner Stadtfest sowie auf ein eigenes Sommerfest für Jung und Alt.

Lesen Sie dazu auch