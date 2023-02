Autor Bernhard Blöchl liest im Kunsthaus in Schwabmünchen

Bernhard Blöchl gibt Auszüge aus seinem neuen Roman "Eine göttliche Jugend" im Kunsthaus in Schwabmünchen zum Besten.

Und wieder ist es der Buchhandlung Schmid gelungen, einen hochkarätigen bayrischen Autor für eine Lesung ins Kunsthaus nach Schwabmünchen zu bringen. Bernhard Blöchl liest aus seinem neuen Roman, der bei seinen Lesern und in der Fachpresse schon viel Anerkennung fand.

Bernhard Blöchl erzählt in „Eine göttliche Jugend“ eine tragisch-komische Ausreißergeschichte über das Aufwachsen des inzwischen 17-jährigen und etwas anderen Jugendlichen Eddie in einem bayrischen Dorf am Wald. Sein erstes großes Abenteuer ist eine nostalgische Heldenreise von Madonna zu Gott. Doch Eddie landet mit seinem Mofa ganz woanders, vor allem bei sich selbst. Am Ende kommt in diesem Roman alles aber ohnehin ganz anders, als gedacht. Geschrieben ist das Werk mit feinem Humor und poetischer Sprache.

Wo es Karten für die Lesung mit Blöchl im Kunsthaus Schwabmünchen gibt

Bernhard Blöchl hat in München Diplom-Journalistik studiert und die Deutsche Journalistenschule absolviert. Seit vielen Jahren arbeitet er für die Süddeutsche Zeitung, schreibt vorrangig über Filme und Literatur. Seit Juli 2016 ist er SZ-Redakteur und kümmert sich als stellvertretender Teamleiter um die Ressorts Kultur in München und Bayern.

Karten für die Lesung von Bernhard Blöchl am Freitag, 3. Februar, ab 20 Uhr, im Kunsthaus des Kunstvereins in der Bahnhofstraße in Schwabmünchen gibt es in der Buchhandlung Schmid in der Fuggerstraße und im Internet. Wer den Abend musikalisch begleiten wird, ist noch nicht bekannt.