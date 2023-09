Bahnhof Schwabmünchen: Mann steckt 90 Minuten in Aufzug fest

Ein 30-jähriger Mann musste eineinhalb Stunden in einem defekten Aufzug am Bahnhof Schwabmünchen ausharren.

Das mag sich niemand vorstellen: Ein Mann saß am Montag für eineinhalb Stunden in einem Aufzug am Schwabmünchner Bahnhof fest.

Der Fahrstuhl war zwischen den Geschossen gegen 11.40 Uhr stehen geblieben - und das bei den heißen Temperaturen. Da nicht auf die Ankunft eines Servicetechnikers gewartet werden konnte, wurde die Feuerwehr Schwabmünchen verständigt. Die Freiwilligen kamen mit zwei Fahrzeugen und sieben Rettern. Vor Ort waren auch der Rettungsdienst und die Polizei.

Feuerwehr bewegt Aufzug am Schwabmünchner Bahnhof mit Seilwinde

Weil sämtliche Notsteuerungen der Anlage nicht funktionierten, musste der Aufzug von der Feuerwehr mittels einer Seilwinde mechanisch so weit nach oben gezogen werden, dass der 30-Jährige gefahrlos aussteigen konnte. Da der eingeschlossene Mann über Atemnot und leichte Dehydrierung klage, wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Sachstand ist laut Polizei von einem technischen Defekt an der Aufzuganlage auszugehen. (mcz)