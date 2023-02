Bahnschranke defekt: Autofahrer müssen lange Umwege nehmen

Eine Schranke zwischen Schwabmünchen und Untermeitingen ließ sich nicht mehr öffnen. Die Polizei sperrte die Straße.

Längere Wartezeiten ist man am Bahnübergang zwischen Schwabmünchen und Untermeitingen ja gewohnt – aber am Donnerstagmittag dauerte es besonders lange. Der Grund: Die Bahnschranke war defekt und ließ sich nicht mehr öffnen. Gegen 11.20 Uhr wurde die Polizei verständigt und sperrte die Straße in beide Richtungen ab, die Verkehrsteilnehmer mussten lange Umwege in Kauf nehmen.

Ein Techniker der Bahn rückte an und konnte den Schaden nach etwas mehr als einer Stunde beheben, sodass der Verkehr ab 12.30 Uhr wieder fließen konnte. (nos)