Band aus Schwabmünchen tritt beim Singoldsand-Festival auf

Plus For Alice: So heißt die fünfköpfige Pop-Punk-Band aus Schwabmünchen, die das Singoldsand Festival eröffnen wird. Wer dahinter steckt und was der Name bedeutet.

Von Anna Mohl

Einmal beim Singoldsand Festival auf der Bühne spielen? Für die fünfköpfige Pop-Punk-Band "For Alice" aus Schwabmünchen war das vor einem Jahr noch unvorstellbar. Damals befanden ihre Mitglieder sich noch im Publikum auf der anderen Seite. Ihre Band gründeten sie vor eineinhalb Jahren ohne bestimmtes Ziel im Hinterkopf. Seitdem hat sich viel getan.

Alles begann mit einer "Schnapsidee" in der Schwabmünchner Kneipe "Rainbow", erzählt Schlagzeuger Lucas Prosser. Er und Chris Engart waren bei der Schwabmünchner Open-Air-Konzertreihe Sommer 100 und sahen da eine Pop-Punk-Band. Das Konzert blieb ihnen auch einige Stunden später noch im Kopf. "Irgendwann dachten wir uns, hey, wie wär es denn, wenn wir auch eine Band gründen und Musik machen?", erinnert sich Prosser. Da ihnen diese auch am nächsten Morgen noch als gut erschien, stand der Bandgründung nichts mehr im Weg. "Von da an hat es sich sehr schnell entwickelt", so der Radiomoderator. Nach zwei bis drei Wochen habe die Besetzung gestanden.

