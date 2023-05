Bauernmarkt: Wechsel im Vorstand und Suche nach neuem Standbetreiber

Der im Jahr 1993 gegründete Verein Bauernmarkt Staudenland richtet den wöchentlichen Schwabmünchner Bauernmarkt in der Jahnstraße aus.

Zu Beginn startete der Bauernmarkt noch in Oberschönenfeld, parallel wurde zum März 1996 auf dem Gelände der Baywa Agrar (ehemalige Schnell Agrar GmbH) in Schwabmünchen ein weiterer Markt errichtet. Während sich der Markt in Oberschönenfeld langfristig nicht etablieren konnte, wurde der Markt in Schwabmünchen insbesondere mit dem Umzug in Schwabmünchens Mitte zur Erfolgsgeschichte und ist inzwischen ein fester Bestandteil im Wochenkalender der Stadt.

"Dies haben wir dem hervorragend vernetzten Vorsitzenden Benedikt Zedelmaier zu verdanken, der ein Vordenker in puncto Regionalvermarktung und damit seiner Zeit voraus war", berichtet eine Sprecherin des Vereins. Zedelmaier hat den Verein über viele Jahre hinweg mit großem Engagement begleitet und geprägt. Nun hat er den Vorsitz aus Altersgründen an die nächste Generation übergeben.

Johannes Pfänder ist der neue Vorsitzende

Mit den aktuellen Neuwahlen ist Johannes Pfänder (vom gleichnamigen Pfänder-Hof in Schwabmünchen) Vorsitzender des Vereins. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Ulrich Hagenbusch von der Gärtnerei Koch-Hagenbusch in Inningen gewählt.

Freier Stand: Hier können sich Interessenten hinwenden

Vor Kurzem ist zudem ein Stand des Bauernmarktes frei geworden, den der Verein gerne neu vergeben möchte. Alle Händler des Marktes haben einen landwirtschaftlichen Betrieb im Hintergrund und bieten überwiegend ihre eigenen Produkte an. Dies wird auch von einem neuen Teilnehmer gefordert. Interessenten melden sich bitte per E-Mail beim Vorsitzenden Johannes Pfänder unter info@pfaender-hof.de. (AZ)