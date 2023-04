Baywa baut in Schwabmünchen für über acht Millionen Euro

Der Baywa-Konzern investiert in die Baustoff-Sparte im Osten von Schwabmünchen, unter anderem in eine neue Halle. Was sich dort alles verändert.

Die deutsche Bauwirtschaft rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatzrückgang. Trotz der Prognosen baut der Baywa-Konzern den Standort Schwabmünchen aus. Die Bayerische Warenvermittlung (Baywa) investiert knapp neun Millionen Euro im Osten der Stadt.

Das vorhandene Bürogebäude wird laut Mitteilung abgerissen und durch einen modernen Neubau mit Büro-, Verkaufs- und Ausstellungsflächen ersetzt. Er ist mit rund 1500 Quadratmetern doppelt so groß wie das bisherige Bürogebäude. Durch den Neubau einer zweiten Lagerhalle solle die Hallenfläche in Schwabmünchen auf 2600 Quadratmeter wachsen. Zudem entstehen eine große, überdachte Be- und Entladezone und eine überdachte Lagerfläche.

Baywa-Investition in Schwabmünchen "ein klares Bekenntnis zur Region"

Eine weitere Besonderheit ist die geplante Eisenbearbeitung mit einer überdachten Schneideanlage für Baustahl. Die Freilagerfläche des Baustoffbetriebs wächst auf 6000 Quadratmeter. Der Konzern investiert rund 8,7 Millionen Euro – das Projekt gehört damit zu den größten der Aktiengesellschaft im süddeutschen Raum in diesem Jahr. Insgesamt werde ein zweistelliger Millionenbetrag in die Baustoffbetriebe investiert. Der Geschäftsbereich sei in den vergangenen Jahren durch eine "intelligente Bevorratungsstrategie und eine schlagkräftig aufgestellte Logistik" durchgehend lieferfähig gewesen. Der Betrieb vor Ort läuft während der Bauarbeiten regulär weiter.

"Gerade in Zeiten hoher Volatilität setzen wir alles daran, unsere Leistungsfähigkeit stetig weiter zu verbessern. Durch Neubau, Umbau und Modernisierung unserer Baustoffbetriebe sorgen wir für besseren Service für unsere Kundschaft und attraktive Arbeitsplätze für unsere Belegschaft. Das ist ein klares Bekenntnis zur Region und zu unseren Standorten. Mit regelmäßigen Investitionen legen wir den Grundstein für weiteres Wachstum in unserem Kerngeschäft", sagt Jochen Schneider, Leiter Standortentwicklung bei Baywa-Bau. Die Vergrößerung des Baustoffbetriebs soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Die Anzahl der Beschäftigten steigt von 26 auf 29.

Vor vier Jahren wurde der Bau- und Gartenmarkt in Schwabmünchen eröffnet

Baywa hatte bereits in den vergangenen Jahren kräftig in Schwabmünchen investiert. 2019 eröffnete im Norden der Stadt ein neuer Bau- und Gartenmarkt auf rund 7000 Quadratmetern. Das Personal wurde aufgestockt, das Angebot vergrößert. Früher hatte sich der Markt am östlichen Ortsausgang an der Straße nach Untermeitingen befunden. Dort wird jetzt die Baustoffsparte ausgebaut. In Schwabmünchen gibt es noch einen dritten Baywa-Standort: Am Dreifaltigkeitsweg befindet sich die Agrar-Sparte mit einem Sortiment für Tierhalter oder Ackerbauer, Lohnunternehmer oder Forstwirte.

