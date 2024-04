Neubau der Baywa Schwabmünchen startet im Juni

Auf dem Gelände an der Landsberger Straße in Schwabmünchen wird eine Millionensumme investiert. Der Baywa-Betrieb läuft derweil weiter.

Die Baubranche steckt derzeit in der Krise, davon ist in Schwabmünchen allerdings nichts zu merken: Die Baywa investiert mehr als sieben Millionen Euro in den Ausbau der Bau-Sparte. Im Osten der Stadt, an der Landsberger Straße, sind neue Büros, eine neue Lagerhalle und eine neue überdachte Verladezone geplant. Im Juni sollen die Bauarbeiten starten, teilt das Unternehmen mit. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant. Das Bauprojekt zählt mit zu den größten Vorhaben der Aktiengesellschaft in diesem Jahr.

Als Vollsortimenter aufgestellt, deckt die Niederlassung den gesamten Bedarf der Gewerke in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Dach und Fassade sowie Garten- und Landschaftsbau ab. Doch die Kapazitäten in Schwabmünchen sind an ihre Grenzen gestoßen. Deshalb wird der Baustoffhandel nun größer aufgestellt. „Ich freue mich sehr, dass wir jetzt mit dem Neubau beginnen können. Die Investition in Schwabmünchen ist ein klares Bekenntnis zur Region, zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort – und natürlich auch zu unseren Kunden“, sagt Steffen Mechter, Leiter des Geschäftsbereichs Bau.

Abriss und Neubau bei laufendem Betrieb der Baywa in Schwabmünchen

Das rund 23.000 Quadratmeter große Grundstück an der Landsberger Straße wird in den kommenden Monaten bei laufendem Betrieb schrittweise revitalisiert. Bis auf die Lagerhalle werden alle Bestandsgebäude abgerissen. Gegenüber der Lagerhalle entsteht eine zweite Lagerhalle. Beide Hallen (zusammen rund 2.600 Quadratmeter) werden durch eine überdachte Verladezone miteinander verbunden sein. Das neue Bürogebäude erhält einen großzügigen Fachmarkt, in dem Handwerker und Privatkunden unter anderem Arbeitskleidung, Elektrowerkzeuge, Eisenwaren und weitere Artikel für Bau, Sanierung und Renovierung finden. In den Ausstellungsbereichen werden Fenster und Türen sowie Terrassenplatten, Natursteine und weitere Baustoffe für den Garten- und Landschaftsbau präsentiert.

„Kaum ein Stein bleibt auf dem anderen“, sagt Jochen Schneider, Leiter Standortentwicklung, mit Blick auf das Großprojekt. „Da wir abschnittsweise vorgehen, wird der laufende Betrieb in Schwabmünchen kaum beeinträchtigt werden. Neben der Lagerhaltung optimieren wir auch die Verkehrsführung."

Baywa hatte bereits in den vergangenen Jahren kräftig in Schwabmünchen investiert. 2019 eröffnete im Norden der Stadt ein neuer Bau- und Gartenmarkt auf rund 7000 Quadratmetern. Das Personal wurde aufgestockt, das Angebot vergrößert. Früher hatte sich der Markt am östlichen Ortsausgang an der Straße nach Untermeitingen befunden. Eben dort wird jetzt die Baustoffsparte ausgebaut. In Schwabmünchen gibt es noch einen dritten Baywa-Standort: Am Dreifaltigkeitsweg befindet sich die Agrar-Sparte mit einem Sortiment für Tierhalter oder Ackerbauer, Lohnunternehmer oder Forstwirte. (mit mcz)