Begeisternde Roots-Musik von Black Patti

Riesige Begeisterung löste Black Patti mit dem Auftritt in der Buchhandlung Schmid aus. Weil die Roots-Musik das Publikum so mitriss, wollte es das Duo Peter Crow C. und Ferdinand „Jelly Roll“ Kraemer gar nicht von der Bühne lassen.

Reinhold Radloff