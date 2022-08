Hohe Futterpreise bereiten Tierfreunden in der Region große Sorgen

Plus Nicht nur das eigene Essen ist teurer geworden, auch beim Tierfutter sind die Preise angestiegen. Besonderes groß Menschen, die für mehrere Tiere sorgen.

"Ich erinnere mich, dass eine Dose höherwertiges Katzenfutter beim Discounter vor der Krise noch 55 Cent gekostet hat. Jetzt sind es 85 Cent", sagt Maike Neuer von den Tierfreunden Schwabmünchen und Umgebung. Das macht eine Steigerung von über 30 Prozent. Nun kommt der Tierbesitzer oder die Tierbesitzerin mit einer Dose meist nicht weit und so macht sich das Ganze am Ende des Monats deutlich bemerkbar.