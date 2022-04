Beim Frühjahrsputz auch an Elektrogroßgeräte denken

Plus Sauber machen, aber gewusst wie: Birgit Steinacker kennt sich mit dem Frühjahrsputz aus. Was aus ihrer Sicht große Fehler sein können.

Was sollte beim Frühjahrsputz keinesfalls vergessen werden?



Birgit Steinacker: Aus meiner Sicht sind es die Gardinen, die durch die Heizperiode doch sehr verstaubt sind. Der Sanitärbereich und Küche bedürfen auch regelmäßig einer gründlichen Reinigung. Nicht vergessen sollte man Elektrogroßgeräte wie Gefriergerät, Kühlschrank, Waschmaschine und Trockner.