Beim Heimatfest rollt das Bähnle durch den Park

Ungewöhnlich lange haben sich die Verantwortlichen des Schwabmünchner Verschönerungsvereins diesmal die Köpfe zerbrochen. „Soll das Heimatfest am Wochenende stattfinden oder nicht?“ war die Frage am Mittwoch. Das Problem war die Wettervorhersage - denn ein solches Open-Air-Event macht nur bei gutem Wetter Sinn. Doch genau da lag das Problem, wie der Vereinsvorsitzende Heinz Schwarzenbacher erläutert: „Wir hatten fünf verschiedene Wetterprognosen vorliegen. da war von tollem Wetter bis Dauerregen alles dabei.“ Am Ende hat sich der Optimismus durchgesetzt - und der Gedanke, das traditionsreiche Fest schon wieder absagen zu müssen.

Somit ist am Wochenende im Schwabmünchner Luitpoldpark einiges geboten. Am Samstag steigt bereits ab Vormittag der Wertach X-Run, der dann fließend am frühen Nachmittag ins Heimatfest übergeht. Neu ist, dass das vor allem bei Kindern beliebte Parkbähnle nun auch ab Samstagnachmittag seine Runden dreht. Ab 18 Uhr spielt dann der Musikverein Schwabegg auf - traditionell spielen am Heimatfestwochenende alle drei Schwabmünchner Musikvereine.

Am Sonntag lädt der Verschönerungsverein ab 10 Uhr zum Frühschoppen, ab 11 Uhr sorgt die Stadtmusikkapelle Schwabmünchen - nochmals mit Wolfgang Siegert am Taktstock - für gute Musik. Dazu wird es auf der Wiese neben dem Festplatz mit Hüpfburgen, Kinderschminken und mehr wieder viel Spaß für die Kinder geben. An der sogenannten „Klöckwiese“ ist der Bahnhof des Parkbähnles und auch Ponys warten dort auf die kleinen Festgäste. Am Nachmittag gibt es auf der Bühne am Festplatz zudem Auftritte von Tanzgruppen des TSV Schwabmünchen, ehe ab 18 Uhr die Trachtenkapelle Alpengruß die Besucher unterhält. Gegen 22.30 Uhr ist auch wieder das große Feuerwerk als Abschluss des Heimatfestes vorgesehen.

Natürlich hat der Verschönerungsverein auch an die Verpflegung seiner Gäste gedacht. Das Essensangebot am Wochenende ist wieder Vielfältig, auch der Kuchenverkauf der Singoldies am Sonntag findet statt - übrigens bei jedem Wetter. „Mit dem „Ahoi-Grill“ der Menkinger Narren haben wir einen weiteren Verein aus der Stadt für das Fest gewinnen können“, freut sich Heinz Schwarzenbacher, denn „wir wollen noch mehr Wert darauf legen, dass unsere Partner beim Fest aus Schwabmünchen oder der näheren Umgebung kommen“, ergänzt er. Daher wird auch das Feuerwerk in diesem Jahr zum ersten Mal vom Schwabmünchner Michael Reiner durchgeführt. Für Schwarzenbacher bleibt daher nur noch ein Wunsch: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, nun muss nur das Wetter passen.“