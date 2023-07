Beim Hundeverein in Schwabmünchen wurde eingebrochen

Ein Hundeverein in Schwabmünchen wird zum Ziel von Einbrechern. Sie entwenden eine Motorsense und Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro.

Mindestens zwei Täter sind in Schwabmünchen bei einem Hundeverein eingebrochen. Laut Polizei verschafften sie sich am Mittwoch um 0.50 Uhr Zutritt zu Vereinsheim und Gerätschuppen in der Schwabegger Straße. Sie entwendeten eine Motorsense und Werkzeug. Der Beuteschaden wird auf 550 Euro geschätzt, der Sachschaden höher.

Die Tatzeit konnte laut Polizei genau bestimmt werden, weil es eine Videoaufzeichnung gibt. Anhand dieser suchen die Beamten nach weiteren Ermittlungsansätzen. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnumnmer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)