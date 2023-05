Beim Reit- und Fahrverein ist viel geboten

Einiges los war auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins Schwabmünchen in der Leuthau.

Gleich drei Veranstaltungen fanden am Wochenende auf der Reitanlage des Reit- und Fahrvereins Schwabmünchen statt: Ein Breitensporttag im Voltigieren, der Vierkampf und eine WBO-Veranstaltung Reiten stemmte der Verein auf seiner Anlage in der Leuthau am Rande der Stauden.

Begonnen wurde am Samstag mit dem Breitensporttag im Voltigieren. Voltigieren bedeutet turnerische und akrobatische Übungen auf einem sich an der Longe (Leine) im Kreis bewegenden Pferd auszuüben. Hier konnten die Kleinsten im Alter von fünf bis 13 Jahre ihr Können zeigen. In der Kategorie "Schritt" zum Motto "Es lebe der Sport" durften sich die Kinder mit selbst ausgewählten Kostümen verkleiden. Die etwas Größeren voltigierten dann zu eigener Musik in ihren Glanzanzügen. Insgesamt zehn Vereine mit knapp 100 Kindern nahmen an der Veranstaltung teil. Allein vom Reit- und Fahrverein Schwabmünchen gingen sieben Gruppen an den Start. Einige Siege und gute Platzierungen konnte der gastgebende Verein verzeichnen.

Zeitgleich fanden dann in Kaufering im Lechtalbad das Schwimmen und das Laufen auf der Reitanlage für den Vierkampf statt. Hier zählt nicht nur die Leistung der Pferde in Dressur und Springen, sondern die Reiterinnen und Reiter müssen auch ihre Kondition zeigen.

Am Sonntag gingen dann 35 Teilnehmer noch in der Kategorie Dressur und Springen vom Vierkampf an den Start. Parallel dazu fand ein WBO-Turnier in den Kategorien Führzügel, Reiterwettbewerb, Dressurreiterwettbewerb E, Dressurreiterwettbewerb A, Springreiterwettbewerb, E-Springen, A-Springen statt. Einige Schulreiter starteten auf Vereinspferden auch sehr erfolgreich.

Die Ergebnisse der Schwabmünchner Starter