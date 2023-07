Beim Schwabmünchner Heimatfest rollt das Bähnle durch den Park

Im Luitpoldpark in Schwabmünchen wird am Wochenende gefeiert – aber nur, wenn das Wetter mitspielt.

Eine Neuerung will der Verschönerungsverein beim Heimatfest in Schwabmünchen am Wochenende präsentieren.

Am Sonntag soll es einen Festgottesdienst mit Fahrradsegnung geben. Beginn ist um 9 Uhr. "Damit geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung", sagt Heinz Schwarzenbacher, der Vorsitzende des Verschönerungsvereins. Wie im Vorjahr wird am Samstag der Wertachlauf an das Heimatfest gekoppelt. "Beide Veranstaltungen haben sich gegenseitig gut getan", stellt Schwarzenbacher fest. Der Lauf startet bereits mittags mit den Kindern, später folgen die Erwachsenen. Dann öffnet auch der Ausschank. Zur Siegerehrung wird der Festbetrieb anlaufen. Ab 18 Uhr legt die Trachtenkapelle Alpengruß los.

Am Sonntag rollt das Bähnle durch den Park in Schwabmünchen

Für den musikalischen Rahmen beim Gottesdienst am Sonntag sorgen die Mitglieder des Musikvereins Schwabegg, die danach zum Frühschoppen aufspielen. Ab dem frühen Nachmittag bieten die "Singgoldies" Kaffee und Kuchen an. Zudem dreht dann das Parkbähnle seine Runden durch den Park. Für Kinder wird noch mehr geboten sein: Neben Ponyreiten wird die Festwiese zum Spielparadies. Auf der Bühne sind am Nachmittag Tanzgruppen des TSV Schwabmünchen zu sehen. Ab 18 Uhr sorgt dann die Schwabmünchner Stadtmusik für Unterhaltung. Zum Abschluss wird es ein großes Feuerwerk geben - vergangenes Jahr musste dies wegen der großen Trockenheit ausfallen.

Spielt das Wetter mit beim Heimatfest?

Das Einzige, was das Fest noch verhindern könnte, wäre schlechtes Wetter. "Bei Dauerregen und vor allem Sturm kann das Fest nicht stattfinden", sagt Schwarzenbacher. Bis zum Fest werden alle verfügbaren Wetterdaten überprüft und dann entschieden, ob gefeiert wird. Oder nicht. "Wir hoffen natürlich das Beste", erklärt der Vorsitzende optimistisch.