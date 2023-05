Schwabmünchen

Beim Schwabmünchner Streetfood-Festival gibt es viele Leckereien

Am Wochenende findet das Streetfood-Festival auf dem Eisplatz in Schwabmünchen statt.

Am Wochenende findet auf dem Eisplatz in Schwabmünchen ein Streetfood-Festival statt. Was die Besucher erwartet.

Am Wochenende kann die Küche kalt bleiben, denn am Eisplatz findet zum vierten Mal das Schwabmünchner Streetfood-Festival statt. Zur vierten Auflage hat sich das Organisationsteam um Costa Petrou und Viktoria Fischer weiter an ihr bewährtes Erfolgskonzept gehalten. Knapp 20 Trucks bieten Leckereien an, von verschiedenen Burger-Varianten über Burritos, Corn-Dogs, Pasta, Thai Food und leckeren süßen Sachen. Dazu sind diesmal auch Trucks mit Cocktails am Start. Doch beim Schwabmünchner Streetfood-Festival ist nicht nur der lukullische Spaß im Vordergrund. An beiden Tagen gibt es auch ein tolles Rahmenprogramm mit viel Musik und dem einen oder anderen Gewinnspiel. Mit "Milksnitte“, Adi Hauke und Philomenas Tailor stehen einige spannende Namen auf der Bühne. Der Eintritt beim Streetfood-Festival Schwabmünchen ist frei Dazu gibt es auch wieder ein Programm für die Kinder mit Hüpfburg, Karussell und vielem mehr. Dazu finden auch wieder, gerade zum Muttertag am Sonntag, einige Gewinnspiele statt. Das Festival ist am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 22 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

