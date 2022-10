Schwabmünchen

16:12 Uhr

Beim Schwabmünchner Weinfest war viel los

Hunderte Gäste kamen zum verkaufsoffenen Sonntag mit Weinfest nach Schwabmünchen. Dort gab es gute Tropfen und noch mehr an rund 35 Ständen.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Ein goldener Herbsttag in der Stadt: In Schwabmünchen fand am Sonntag das Weinfest statt, im Zentrum hatten viele Geschäfte geöffnet.

Durch das Zentrum bummeln und einkaufen oder nur schauen und genießen: Hunderte Gäste kamen zum verkaufsoffenen Sonntag mit Weinfest der Werbegemeinschaft nach Schwabmünchen. Dort gab es nicht nur gute Tropfen, sondern auch viele kulinarische Spezialitäten an den Ständen. 17 Bilder Das Weinfest zeigt die kulinarische Seite des Herbstes Foto: Elmar Knöchel Händler zeigten ihre aktuellen Herbsttrends. Außerdem präsentierten sich verschiedene Vereine und Organisationen. In der Luitpoldstraße stellten Schwabmünchner Autohändler vor, wie es „emissionsfrei in die Zukunft“ gehen kann. Lesen Sie dazu auch Schwabmünchen Rot, weiß, rosé: Schwabmünchen feiert das Weinfest

Themen folgen