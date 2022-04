Bequem, schnell oder sportlich: So pendelt es sich im Augsburger Land

Plus Unser Autor pendelt von Landsberg nach Schwabmünchen. Hier hat er vier verschiedene Verkehrsmittel zur Auswahl, die alle ihre Vor- und Nachteile haben.

Wer von Landsberg nach Schwabmünchen pendelt, der hat die Qual der Wahl: Viele Wege führen zum Ziel, der Redaktion in der Bahnhofstraße - sportliche, bequeme, schnelle oder umweltbewusste. Jedenfalls ist nach meinem Wechsel von der Augsburger Zentrale in die Schwabmünchner Lokalredaktion die Auswahl deutlich größer geworden. Gab es für die 50 Kilometer nach Augsburg zum Auto kaum eine vernünftige Alternative, sieht das jetzt anders aus. Vier verschiedene Verkehrsmittel nutze ich für die gut 22 Kilometer lange Strecke, und jedes hat seine Vor- und Nachteile.