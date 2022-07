Bestattung im Leintuch ist jetzt in Schwabmünchen möglich

Bislang konnten Leichen nur im Holzsarg oder in einer Urne beerdigt werden. Jetzt ist auch in Schwabmünchen die Sargpflicht gefallen.

In Schwabmünchen ist ab sofort eine Beisetzung ohne Sarg im Leinentuch möglich. Bayern hat im April 2021 das Bestattungsrecht gelockert und hat den Weg dafür bereitet, dass die Kommunen nun die Möglichkeit haben, Erdbestattungen ohne Sarg zuzulassen. Vorher herrschte in Bayern strikter Sargzwang. Städte und Gemeinden setzen das neue Recht nun nach und nach in ihren Bestattungssatzungen um.

Die Schwabmünchner Satzung ist seit der neuen Rechtslage nicht verändert worden, weshalb nach wie vor die Sargpflicht galt. Ab Juli ist es nun auch möglich, Verstorbene in geeigneten Umhüllungen wie einem Leinentuch bestatten zu lassen. Der Stadtrat stimmte einer entsprechenden Änderung in seiner aktuellen Sitzung einstimmig zu. Im Grundsatz ist in der Satzung die Sargpflicht zwar nicht aufgehoben, eine Beisetzung in einem Leinentuch kann aber "aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen zugelassen werden", steht dort.

Im Islam ist diese Form der Bestattung Tradition

Im Islam werden Verstorbene traditionell in weißen Tüchern ohne Sarg bestattet. Da das bislang in Bayern nicht möglich war, wurden Verstorbene häufig zurück in ihr Heimatland überführt und dort beerdigt. "Das ist aber sehr teuer und nicht jeder hat die finanziellen Mittel dafür", sagt der Vorsitzende des Türkischen Kulturvereins Schwabmünchen, Yanpinar Attila, auf Anfrage unserer Redaktion. Alternativ gab es vor der bayerischen Rechtsänderung nur eigene Bereiche in Friedhöfen speziell für Muslime, auf denen die Gräber Richtung Mekka ausgerichtet waren. Die Leichen mussten aber entgegen der Tradition trotzdem in Särgen beerdigt werden.

Attila findet es gut, dass Muslime aus Schwabmünchen nun die Möglichkeit haben, die Verstorbenen entsprechend ihrer Tradition in einem Leintuch vor Ort beerdigen zu lassen. "In anderen und vor allem in größeren Städten gibt es das bereits. Warum also nicht auch in Schwabmünchen? Viele Angehörige wollen die Verstorbenen auch gar nicht ausfliegen lassen. Sie möchten lieber den nahegelegenen Friedhof besuchen und trauern", sagt er.

Anfragen zur Bestattung im Leintuch gab es in Schwabmünchen noch nicht

Seit die Sargpflicht in Bayern nicht mehr besteht, gab es unter den Muslimen in Schwabmünchen bisher noch nicht den Wunsch, Verstorbene mit einem Tuch auf dem Schwabmünchner Friedhof zu bestatten. Anfragen dieser Art sind Bürgermeister Müller nicht bekannt. "Wir haben noch nie eine Anfrage erhalten. Das könnte aber daran liegen, dass es bislang einfach nicht möglich war. Ich halte die neue Regelung für gut. Alle Fraktionen aus dem Stadtrat waren dafür, diese Möglichkeit zu schaffen", sagte er auf Anfrage.