Betrüger prellen Schwabmünchner Seniorin: 10.000 Euro sind weg

Eine falsche Polizistin überredet eine 82-Jährige aus Schwabmünchen zu einer folgenschweren Geldübergabe.

Eine 82-jährige Frau aus Schwabmünchen wurde am Dienstag Opfer von Betrügern. Eine Unbekannte hatte sich am Telefon als Polizeibeamtin ausgegeben.

Eine Frau überredete die Seniorin, insgesamt 10.000 Euro zur Überprüfung einem Kollegen zu übergeben. Wenig später erschien ein junger Mann an der Wohnungstür der 82-Jährigen und nahm das Geld entgegen. Erst als der Mann wieder verschwunden war, kamen der Frau Zweifel. Sie meldete den Vorfall der Polizei. Zu spät: Denn das Geld war weg.

Anrufe von Betrügern im Kreis Augbsurg häufen sich

Die Polizei warnt jetzt vor weiteren betrügerischen Anrufen. In den vergangenen Tagen hatte es offenbar im Stadtgebiet Augsburg und dem Umkreis zahlreiche Anrufe von Betrügern gegeben. Diese nutzen die bekannten Maschen und geben sich dabei als Polizeibeamte aus. Oft behaupten die Kriminellen am Telefon auch, dass sie von der Staatsanwaltschaft seien. Eine weitere Masche ist der Enkeltrick: Unbekannte täuschen am Telefon eine Notsituation eines Enkels vor, um dann an Geld zu kommen.

Generell rät die Polizei:

Niemals Fremde in die Wohnung lassen.

Wer sich als Polizist oder eine andere Amtsperson ausgibt, muss einen Dienstausweis vorzeigen.

Beim geringsten Zweifel sollte sofort bei der zuständigen Behörde angerufen und überprüft werden, ob es die Person auch wirklich gibt. Achtung: Die Nummer der Behörde immer selbst heraussuchen oder sich von der Telefonauskunft geben lassen. Oft haben die Unbekannten nämlich Nummern zur Hand - dahinter stecken dann andere Betrüger. Niemals Fremde in dieser Zeit ins Haus lassen.

Die Polizei fragt und bittet niemals um Geld.

fragt und bittet niemals um Geld. Am Telefon niemals Details zu finanziellen Verhältnissen preisgeben.

Am Telefon niemals von Unbekannten unter Druck setzen lassen. Im Zweifel sofort auflegen.

Ganz wichtig: Niemals Geld an Unbekannte übergeben.

Mehr Tipps und Infos hat die Polizei unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten oder unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick.