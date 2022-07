Betrunkene Frau fährt Werbeplakat an und haut ab

Die Fahrerin sieht sich den Schaden auf einem Schwabmünchner Supermarktparkplatz zwar an, flüchtet aber dann vom Unfallort. Wie die Polizei ihr auf die Schliche kommt.

Zu viel Alkohol hatte offenbar eine 54 Jahre alte Frau am Steuer ihres Autos intus: Sie fuhr am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf dem Supermarktparkplatz in der Falkensteinstraße zunächst gegen eine Werbetafel, stieg aus, sah sich den Schaden an und fuhr weiter. Anhand des Kennzeichens fand die Polizei die Adresse der Frau heraus und fuhr dorthin.

Zur Blutentnahme in die Wertachklinik

Bei diesem Besuch stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest und führten einen Atemalkohol-Test durch. Dieser ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von mehr als 1,8 Promille, sodass die Frau zur Blutentnahme in die Wertachklinik Schwabmünchen gebracht wurde. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)